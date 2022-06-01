Представитель ДНР Шишкина: ВСУ догнали нацбаты по жестокости

Регулярные подразделения Вооружённых сил Украины своими жестокими действиями стали напоминать нацбаты. Такое мнение выразила глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина в беседе с РИА Новости.

Представитель Донецкой Народной Республики напомнила, что в 2014–2015 годах националистические батальоны "Айдар"*, "Азов"*, "Правый сектор"* действовали с особой жестокостью, а сейчас ВСУ выглядят в этом плане ничуть не лучше.

"С началом военной освободительной операции видим такие же зверства и такие же военные преступления — может быть, даже еще жестче — со стороны регулярных частей ВСУ. Поэтому на скамье подсудимых мы увидим всех людей, которые взяли в руки оружие с целью убивать мирное население", — сказала Шишкина.

Ранее глава комитета сообщила о планах проведения летом ряда промежуточных трибуналов над военными преступниками Украины, по результатам которых виновные будут привлечены к ответственности.

Шишкина напомнила, что сейчас в ДНР и ЛНР содержатся порядка восьми тысяч украинских военнопленных.

*украинские националистические батальоны, деятельность которых признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.