Читатели Daily Mail высмеяли Зеленского, берущего советы у сына военные советы

Интернет-пользователи прокомментировали заявление Елены Зеленской о том, что президент Украины Владимир Зеленский советуется с девятилетним сыном Кириллом по поводу военной техники.

Ранее жена украинского лидера сообщила в беседе с Daily Mail, что Зеленский-младший советует отцу, какую военную технику просить у западных стран.

"Он всё знает, даёт нам военные советы. <…> Какие танки, самолеты, вертолеты нужно купить, чего нам не хватает. Какие страны помогают нам плохо, какие страны помогают нам хорошо. Он военный эксперт, с ним можно говорить об этом месяцами", — сказала Зеленская.

Читатели издания сошлись во мнении, что советы девятилетнего ребёнка вряд ли помогут президенту урегулировать кризисную ситуацию в его стране.

По словам пользователя DailyGLow, слова Зеленской "многое объясняют".

Читатель с ником Countercanter поиронизировал, что сын даёт Зеленскому советы такого рода:

"Не носи больше каблуки, пап, ты нас всех позоришь"