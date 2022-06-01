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Автор Антон Куликов

Премьер-министр Польши рассказал об "ужасе России" от отношений Варшавы и Киева

Мир

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Россия "испытывает ужас" от отношений Варшавы и Киева.

Премьер-министр Польши рассказал об "ужасе России" от отношений Варшавы и Киева

"Россия в ужасе от польско-украинских отношений: как эти отношения растут и крепнут, как мы можем строить будущее, опираясь на настоящее, как укрепляется все больше проявляющийся потенциал", — заявил Моравецкий на пресс-конференции в Киеве.

По словам польского премьер-министра, польская и украинская экономики являются взаимодополняющими: "Восемьдесят миллионов человек, огромная территория, взаимодействующие между собой экономики, которые во многом дополняют друг друга. Они, конечно, конкурируют, так как у нас свободный рынок, но мы взаимодополняющие страны".

По словам Моравецкого, "этот потенциал увидели в Кремле, это наше сотрудничество, так быстро формирующееся в такие короткие сроки в такое сложное время", сообщает РИА "Новости".

Он также отметил, что сотрудничество Варшавы и Киева "создает совершенно новую перспективу", о которой раньше можно "было только мечтать".

Матеуш Моравецкий известен своими, мягко говоря, неоднозначными высказываниями. Ранее он заявлял, что русофобия стала в Польше мейнстримом. А недавно призвал Норвегию поделиться сверхдоходами от продажи нефти и газа.

Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Польша, судя по всему, переходит к захвату территорий на западе Украины.

По мнению Патрушева, ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента Анджея Дуды и его заявление, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать.

Что касается примеров польско-украинского сотрудничества, о котором ранее можно было только мечтать, то стоит напомнить о заявлении, сделанным на днях вице-премьером польского правительства Яцеком Сасином. По его мнению, центр по восстановлению Украины следует разместить в Варшаве.

"Речь идёт о том, чтобы это был не только центр логистики по выполнению этой огромной работы по восстановлению Украины, но чтобы это был финансовый центр, который объединял бы фонды, служащие восстановлению", — сказал Сасин. Он добавил, что об этом уже велись переговоры с представителями ООН.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша варшава николай патрушев матеуш моравецкий
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