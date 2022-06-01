До 50 солдат потеряли ВСУ при попытке атаковать Павловку в ДНР

Совместные силы России и Донецкой Народной Республики успешно отразили атаку ВСУ в районе села Павловка. Украинская сторона потеряла около 50 человек, сообщили в Народной милиции ДНР

По данным ведомства, удар был нанесён со стороны Угледара.

"Отражена атака противника в районе населённого пункта Павловка с направления Угледара", — отмечается в сообщении донецкой милиции.

В ходе боя были убиты около 50 военнослужащих ВСУ, уничтожены три огневые точки у села Новомихайловка.

"Уничтожен танк Т-64, два БМП и до 50 человек личного состава. Мощным огневым воздействием подавлены три огневые точки противника в районе Новомихайловки. Враг отступил, понеся значительные потери", — добавили в НМ ДНР.