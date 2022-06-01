Совместные силы России и Донецкой Народной Республики успешно отразили атаку ВСУ в районе села Павловка. Украинская сторона потеряла около 50 человек, сообщили в Народной милиции ДНР
По данным ведомства, удар был нанесён со стороны Угледара.
"Отражена атака противника в районе населённого пункта Павловка с направления Угледара", — отмечается в сообщении донецкой милиции.
В ходе боя были убиты около 50 военнослужащих ВСУ, уничтожены три огневые точки у села Новомихайловка.
"Уничтожен танк Т-64, два БМП и до 50 человек личного состава. Мощным огневым воздействием подавлены три огневые точки противника в районе Новомихайловки. Враг отступил, понеся значительные потери", — добавили в НМ ДНР.
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