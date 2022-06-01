EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Камиль Джабраилов

"Мы увидели их настоящее лицо": болгар возмутила неблагодарность украинцев

Мир

Жители Болгарии возмутились неблагодарностью украинских беженцев, которым власти предоставили полное обеспечение в отелях у моря. Пользователи сайта Dnes. dir.bg отметили, что увидели "настоящее лицо" вынужденных переселенцев.

"Мы увидели их настоящее лицо": болгар возмутила неблагодарность украинцев

Ранее власти Болгарии заявили, что больше не могут обеспечивать проживание украинских беженцев в отелях на черноморском побережье, и их переселят в другие учреждения. После этого появились сообщения о массовом отъезде украинцев из страны, при этом они высказывали недовольство тем, что их перевезут на государственные базы.

Многих болгар возмутило такое поведение беженцев. Они отметили, что не могут себе позволить отдых у моря годами. Вместо благодарности за несколько месяцев полного содержания в фешенебельных отелях местные жители получают только оскорбления от украинцев, уверяют пользователи Dnes. dir.bg.

"Теперь мы увидели их настоящее лицо, и от сострадания и сопереживания болгар почти не осталось и следа", — отметил один из них.

"По итогу ни слова благодарности, вместо этого нас назвали цыганами", — обратил внимание другой комментатор.

"Есть болгары, которые сами десять лет не ездили на море, а эти обижаются", — подчеркнул один из читателей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
Темы болгария
Новости
Лавров: "Нельзя позвонить странам Запада доминировать на мировой арене"
Эксперт: "Дания перейдёт на закупку российского газа у Германии"
Леонков оценил решение Германии поставить на Украину системы ПВО IRIS-T
Daily Mail: 9-летний сын Зеленского помогает вести боевые действия в Донбассе
Военный аналитик Герасимов о поставках РСЗО Киеву: хотят напугать Россию
"Мы увидели их настоящее лицо": болгар возмутила неблагодарность украинцев
Сладков: "Был уверен, что "Азов"* сдаваться не будет"
Глава офиса Зеленского сообщил о потерях Украины: 35% ВВП и 200 заводов
Разочарованные в СВО американские снайперы драпают с Украины
Хотылев: ВСУ обречены, потому что не знакомы с оружием западного производства
Популярное
Мир. Новости мира
Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк

Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.

Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк
Le Figaro: ВСУ выстоят перед ВС РФ, если Путин не объявит мобилизацию
Мир. Новости мира
Le Figaro: ВСУ выстоят перед ВС РФ, если Путин не объявит мобилизацию
Мир. Новости мира
Велимамедов: ВС России сменили тактику наступления в ходе СВО на Украине
Силовые структуры
ВСУ: причиной провала атаки на Херсон стали секретные прыгающие мины ВС РФ
Людмила Черткова Когда историю заменяет мифология, получается Украина Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова
Силовые структуры
Истребители НАТО появились над островом Змеиный
Силовые структуры
Польский наёмник-снайпер занял позицию на куполе церкви в посёлке Дробышево
Военные морской пехоты ВМС ВСУ отказались воевать с ВС РФ из-за больших потерь
Силовые структуры
Военные морской пехоты ВМС ВСУ отказались воевать с ВС РФ из-за больших потерь
Последние материалы
Елена Санаева. Для меня люди, вынесшие войну на своем хребте, святы
Эксперт: "Дания перейдёт на закупку российского газа у Германии"
Леонков оценил решение Германии поставить на Украину системы ПВО IRIS-T
Daily Mail: 9-летний сын Зеленского помогает вести боевые действия в Донбассе
Военный аналитик Герасимов о поставках РСЗО Киеву: хотят напугать Россию
"Мы увидели их настоящее лицо": болгар возмутила неблагодарность украинцев
Сладков: "Был уверен, что "Азов"* сдаваться не будет"
Глава офиса Зеленского сообщил о потерях Украины: 35% ВВП и 200 заводов
Разочарованные в СВО американские снайперы драпают с Украины
Хотылев: ВСУ обречены, потому что не знакомы с оружием западного производства
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников