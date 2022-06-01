"Мы увидели их настоящее лицо": болгар возмутила неблагодарность украинцев

Жители Болгарии возмутились неблагодарностью украинских беженцев, которым власти предоставили полное обеспечение в отелях у моря. Пользователи сайта Dnes. dir.bg отметили, что увидели "настоящее лицо" вынужденных переселенцев.

Ранее власти Болгарии заявили, что больше не могут обеспечивать проживание украинских беженцев в отелях на черноморском побережье, и их переселят в другие учреждения. После этого появились сообщения о массовом отъезде украинцев из страны, при этом они высказывали недовольство тем, что их перевезут на государственные базы.

Многих болгар возмутило такое поведение беженцев. Они отметили, что не могут себе позволить отдых у моря годами. Вместо благодарности за несколько месяцев полного содержания в фешенебельных отелях местные жители получают только оскорбления от украинцев, уверяют пользователи Dnes. dir.bg.

"Теперь мы увидели их настоящее лицо, и от сострадания и сопереживания болгар почти не осталось и следа", — отметил один из них. "По итогу ни слова благодарности, вместо этого нас назвали цыганами", — обратил внимание другой комментатор. "Есть болгары, которые сами десять лет не ездили на море, а эти обижаются", — подчеркнул один из читателей.