Разочарованные в СВО американские снайперы драпают с Украины

В последние недели специальной военной операции войска РФ и защитники Донбасса ведут себя жёстче, чем в начале операции, из-за жестоких расправ над нашими пленными и поставок западного оружия. Наблюдается падение боевого духа армии ВСУ. Бегут с Украины к себе на родину и западные наёмники, приехавшие сражаться за "незалежную".

"Американцы и другие иностранные "дикие гуси" теперь скулят о вопиющем несоответствии между тем, что они ожидали, и тем, что испытали", — пишет "Свободная пресса" со ссылкой на материалы The Washington Post.

Издание отмечает, что американцы делали ставки на снайперов: именно мастерству метких ударов с дальних дистанций они обучали солдат ВСУ в последние 8 лет. Однако "перестрелять издалека "орков" не вышло.

Так, некий Дакота, ветеран Корпуса морской пехоты США, который воевал на Украине до получения травмы головы и вернулся обратно в Огайо, рассказал WP, как он разочаровался в военной кампании и как сильно пострадал.

"Мы укрывались за стенами, но русские пробивали их насквозь", — цитирует "СП" слова морпеха.

По его словам, большинство иностранных наёмников-снайперов, увидев военные реалии, "смылись" с Украины, поскольку их надежды на безопасность профессии не оправдались. Места локации снайперов вычислялись и уничтожались российскими танками. Помимо этого, бои велись не горах и степях с чистым и прозрачным воздухом, а среди городских облаков пыли и густого дыма. Так что условия для работы снайперов оказались не лучшими.