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Автор Игорь Рябов

Канцлер ФРГ Шольц: немецкие специалисты обучают украинцев работе с ЗСУ Gepard

Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна передаст Украине зенитные самоходные установки Gepard. Немецкие специалисты уже начали обучать военных ВСУ работе с этой техникой.

Канцлер ФРГ Шольц: немецкие специалисты обучают украинцев работе с ЗСУ Gepard

"На прошедшей неделе Украина подписала контракт с оборонным комплексом по поставкам ЗСУ Gepard. Трёхнедельное обучение ведется в эти дни", — заявил Шольц.

По словам канцлера, после начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине Берлин поставил Киеву противотанковые управляемые ракеты, 15 миллионов патронов, 100 тысяч ручных гранат, пять тысяч противотанковых мин, а также пулемёты и взрывчатку.

Он добавил, что в скором времени ФРГ и Нидерланды направят Украине гаубицы PzH-2000.

Ранее Шольц сообщил, что Греция отправит на Украину советские танки в рамках "кругового обмена". В ответ Германия поставит Греции современную боевую технику.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы греция украина олаф шольц
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