Daily Express: Евросоюз могут покинуть пять государств

Европейский союз могут покинуть пять государств, которые тем самым последуют примеру Великобритании. Впрочем, стоит отметить: рассуждает на эту тему британское же издание Daily Express.

Поводом для размышлений на эту тему стали многодневные дискуссии в Евросоюзе относительно шестого пакета санкций против России. Согласовать его долго не могли из-за разногласий относительно эмбарго на импорт российской нефти.

В итоге было решено, что эмбарго будет распространено на поставки нефти по морю — в течение шести-восьми месяцев. Ограничению не подлежат поставки по трубопроводам.

По мнению британского издания, единство Евросоюза рухнуло в течение нескольких месяцев, "обнажив трещины в фундаменте блока". В Daily Express отмечают нежелание нескольких государств поддерживать антироссийские санкции, в связи с чем прогнозирует, что они могут выйти из состава Евросоюза.

В числе таких государств на первом месте Венгрия, которая более остальных государств противится эмбарго на импорт российской нефти. В Будапеште полагают, что запрет поставок российских энергоносителей станет сильнейшим ударом по венгерской экономике.

На втором месте Австрия, которая еще в 2016 году рассматривала возможность начать процедуру выхода из Евросоюза, говорится в статье британского издания (перевод сайта "ПолитРоссия").

Ещё одно государство, где растёт разочарование в Евросоюзе — Чехия. Многие граждане этой страны хотят, чтобы их страна покинула ЕС.

Много сторонников выхода из ЕС и в Швеции. Число сторонников так называемого Swexit постепенно увеличивается, отмечает Daily Express.

Пятым государством, которое может покинуть Eвросоюз, является Италия. В этой стране евроскептики набирают политический вес. И не исключено, в будущем они запустят процедуру выхода страны из Евросоюза.

Впрочем, все эти рассуждения являются скорее теорией. Нет признаков того, что в каком-либо государстве Евросоюза в ближайшем будущем и в самом деле попытаются начать процедуру выхода из блока.

Евроскептиков и самом деле достаточно много, но всё же не настолько, чтобы повторить путь Великобритании. Где, к слову, достаточно сомневающихся в том, что выход из Евросоюза был оправдан.