Безсонов заявил, что СБУ покрывала клон ОБСЕ в Киеве с 2016 года

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что СБУ покрывала клон ОБСЕ в Киеве с 2016 года.

В распоряжении Безсонова попал рапорт сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), в котором он признаётся, что служба знала о лже-ОБСЕ, которая появилась в Киеве в 2016 году. Украинская копия ОБСЕ была зарегистрирована под названием "Общественная организация Международная дипломатическая миссия Организация Безопасности Общества Европы (Організація Безпеки Спільноти Європи)".

Сотрудник СБУ в своём рапорте написал, что представители этой организации выдавали себя за представителей реальной миссии ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что лже-ОБСЕ занималась незаконной деятельностью совместно с представителями местных властей.

В рапорте также указано, что распространение информации об этой организации в СМИ недопустима. Информация о существовании лже-ОБСЕ могла нанести сильный урон репутации Киева, а если бы эта информация попала в руки европейской общественности, то доверие к Украине было бы утрачено окончательно.

Даниил Безсонов заявил, что эта организация на территории Украины существует до сих пор. Следовательно, СБУ решило её покрывать.

В конце апреля в Донецкой Народной Республике (ДНР) по подозрению в шпионаже был задержан сотрудник СММ ОБСЕ. Он собирал и передавал информацию о месте дислокации военнослужащих НМ ДНР и объектах промышленности государственного и оборонного назначения.