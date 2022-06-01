Песков об обещании Киева не наносить удары по РФ новыми РСЗО: доверия нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался по поводу обещания, данного украинским президентом Владимиром Зеленским о том, что Киев не будет использовать новые американские РСЗО для ударов по России.

Песков подчеркнул, что доверять киевским властям в их обещаниях в свете текущих событий точно не приходится.

"Нет, для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт в случаях, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь", — сказал Песков.

В качестве примера он напомнил об обещании Зеленского, данного им накануне выборов — тогда нынешний лидер страны клялся завершить войну на юго-востоке Украины. И это обещание не было сдержано, как отметил представитель Кремля.

"И минские договоренности не были выполнены, они канули в лету, причем по вине украинской стороны. Поэтому своего кредита доверия к украинской стороне у нас нет", — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента указал на необходимость оценивать все возможные риски, которые несёт с собой данная ситуация, с тем, чтобы вовремя принять нужные меры.

Днём ранее Зеленский пообещал, что Киев не будет бить ракетами высокой дальности по территории РФ.