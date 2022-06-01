Для законного выезда из страны украинские призывники должны перевозить гумпомощь

Официальный представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, каким образом потенциальным призывникам можно законно покинуть территорию страны.

Чиновник объяснил, что для этой цели призывникам необходимо зарегистрироваться для участия в доставке гуманитарной помощи в соответствующих госструктурах.

"Кто пытается пересечь границу для того, чтобы перевозить гуманитарную помощь для потребностей Украины, проходят необходимую процедуру через министерство инфраструктуры и облгосадминистрации", — рассказал Демченко, которого цитирует РИА Новости.

Уточняется, что мужчинам призывного возраста нужно проинформировать госпогранслужбу о своём намерении покинуть Украину. По распоряжению властей они не могут выезжать за пределы страны ввиду военного положения.