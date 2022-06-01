Официальный представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, каким образом потенциальным призывникам можно законно покинуть территорию страны.
Чиновник объяснил, что для этой цели призывникам необходимо зарегистрироваться для участия в доставке гуманитарной помощи в соответствующих госструктурах.
"Кто пытается пересечь границу для того, чтобы перевозить гуманитарную помощь для потребностей Украины, проходят необходимую процедуру через министерство инфраструктуры и облгосадминистрации", — рассказал Демченко, которого цитирует РИА Новости.
Уточняется, что мужчинам призывного возраста нужно проинформировать госпогранслужбу о своём намерении покинуть Украину. По распоряжению властей они не могут выезжать за пределы страны ввиду военного положения.
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