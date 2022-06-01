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Автор Камиль Джабраилов

Четыре компании продолжают поставки российского газа в Нидерланды

Мир

Четыре компании, в том числе две германские продолжают поставки российского газа в Нидерланды после того, как "Газпром" перекрыл подачу топлива из-за отказа Амстердама платить за российский энергоресурс рублями. Об этом сообщает телерадиокорпорация NOS.

Четыре компании продолжают поставки российского газа в Нидерланды

По её данным, Нидерланды получают газ от немецких компаний Uniper и RWE, у которых есть действующие контракты с "Газпромом". Кроме того, нидерландские Essent и Eneco также пока получают российский газ.

"Uniper покупает и продаёт много российского газа. У производителя энергии RWE также есть контракт с "Газпромом" как минимум до конца следующего года. Eneco имеет контракты с Wingas — дочерней компанией "Газпрома". В Essent закупку природного газа организует их немецкая материнская компания Eon", — отмечает NOS.

Ранее нидерландская энергетическая компания GasTerra отказалась платить за российский газ рублями, после чего "Газпром" уведомил о прекращении поставок топлива с 31 мая.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
Темы газпром нидерланды
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