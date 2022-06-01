Инна Новикова: омбудсмен Денисова забыла присловье "Ври, да не завирайся"

На лжи основаны любые заявления всех нынешних украинских политиков и журналистов, но во вранье о действиях ВС РФ на Украине Людмила Денисова решила превзойти их всех. Так главный редактор Pravda. Ru Инна Новикова прокомментировала увольнение украинского омбудсмена.

Новикова рассказала, что интересовалась у глав украинских изданий, как себя чувствуют журналисты, которые вынуждены сознательно лгать читателям, перевирать события и факты. СМИ Украины, по её словам, уверены, что действуют "во благо и ради победы своей страны".

Главный редактор Pravda.Ru напомнила: журналистов всегда учат, что правда — сильное оружие.

"А тут войско вооруженное ложью, враньем, брехней. Подтасовывать факты, да еще и сознательно, работникам "слова и пера" на Украине сегодня можно бесконечно", — уверена Новикова.

Также поступала и Денисова, когда придумывала различные ужасные небылицы про "сотни изнасилованных" русскими солдатами детей, напомнила главред.

"Но в нашем общем русском языке есть такая присказка "Ври да не завирайся", — отметила она.

Подобное неприкрытое враньё смущало даже украинцев, но никаких доказательств своим обвинениям омбудсмен даже и не думала предоставлять, уточнила глава издания, это Денисову и сгубило.

Правда уже не ценится на Украине, там в чести оболванивание собственного народа, признала редактор.

"Она врала неправильно, перестаралась, увлеклась, не так команду поняла. Ну что поделать — творческий человек. Но вообще у нее в голове то, что должно быть у современного украинского политика", — резюмировала Новикова.

В последние дни мая Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение омбудсмена по правам человека Людмилы Денисовой. По словам украинского парламентария Павла Фролова, её медийная активность вредила стране и отвлекала внимание мировых СМИ.