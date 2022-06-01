По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, недружественные России страны делают всё возможное, чтобы затянуть украинский конфликт. Несмотря на это, РФ пойдёт до конца и выполнит намеченные задачи спецоперации.
Таким образом политик прокомментировал очередные поставки оружия, которые США пообещали Украине.
"У нас позиция прямая и понятная для всех: цели, стоящие перед специальной военной операцией, будут достигнуты в любом случае, а затягивание конфликта на руку врагам России", - сказал Рябков в разговоре с РИА Новости.
Замминистра констатировал, что Россия сейчас переживает очень сложный период.
Ранее стало известно о решении США предоставить Украине новый пакет военной помощи, в него войдут ракетные системы HIMARS. При этом американская сторона подчеркнула, что вооружение, отправляемое Киеву, предназначено для использования только на территории Украины и не сможет поражать цели за её пределами.
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