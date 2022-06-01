Рябков: новые поставки оружия Вашингтона Киеву лишь затягивают конфликт

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, недружественные России страны делают всё возможное, чтобы затянуть украинский конфликт. Несмотря на это, РФ пойдёт до конца и выполнит намеченные задачи спецоперации.

Таким образом политик прокомментировал очередные поставки оружия, которые США пообещали Украине.

"У нас позиция прямая и понятная для всех: цели, стоящие перед специальной военной операцией, будут достигнуты в любом случае, а затягивание конфликта на руку врагам России", - сказал Рябков в разговоре с РИА Новости.

Замминистра констатировал, что Россия сейчас переживает очень сложный период.

Ранее стало известно о решении США предоставить Украине новый пакет военной помощи, в него войдут ракетные системы HIMARS. При этом американская сторона подчеркнула, что вооружение, отправляемое Киеву, предназначено для использования только на территории Украины и не сможет поражать цели за её пределами.