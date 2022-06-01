Видео с летящим на сверхмалой высоте вертолётом Ка-52 привело в ужас западных обывателей. Они не могли себе представить подобный уровень мастерства пилотов.
Глядя на ту легкость, с которой российские лётчики управляют грозной боевой машиной, западные пользователи Сети назвали их сумасшедшими.
Англоязычные комментаторы под роликом сходятся во мнении, что итог встречи пилотов Североатлантического альянса с российской авиацией заранее предрешен.
"Войны с русскими нам точно не нужно", — пишут иностранные зрители.
Они отмечают, что армиях США и НАТО больше озабочены не подготовкой личного состава, а соблюдением гендерного и расового равенства в подразделениях.
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Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.