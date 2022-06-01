Баширов: "На Украине, в Европе и в США устали от военной операции"

От военной спецоперации устали уже все, как на самой Украине, так и в Европе, и в США. Об этом говорит ряд факторов. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.

Все последние заявления Зеленского об убитых и раненых, увольнение им омбудсмена Денисовой за чудовищную ложь о российских войсках, публикации в западной прессе о низкой мотивации солдат ВСУ и прочее — всё говорит о том, что элиты Запада и тем более население устали от беспомощности Киева, считает эксперт.

И для них гораздо важнее угрозы энергетического, экономического, продовольственного и миграционного характера, чем конфликт на Украине. А вот военной угрозы от России для себя европейский обыватель не видит, добавил аналитик.

Он полагает, что ещё большую усталость испытывают сейчас сами украинцы. Многие, уехавшие, в Европе ощущают себя ненужными, размеры помощи им сокращаются, а их присутствие раздражает европейцев на бытовом уровне. Те же, кто остались, видят, как падает экономика страны, а очередная мобилизация мужчин в армию не приводит ни к каким военным успехам.

"К чему это приведёт? Посмотрим, инерция в политических решениях Запада — серьёзная, но перелом в голове уже налицо", — заключил Баширов.