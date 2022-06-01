США выделят 35 млн долларов на закрепление в Молдавии антироссийских настроений

США выделят 35 миллионов долларов на закрепление в Молдавии антироссийских настроений и её переориентацию на рынки Запада.

Издание RT изучило грант от USAID, который опубликован на сайте государственных закупок США. Проект назвали MISRA — "Мероприятия по институциональному и структурному реформированию Молдавии".

В документе сказано о возможности переориентирования трговли с Евросоюзом. Так Штаты имеют намерение создать "стимулы приходить и оставаться бизнесу в Молдавии".

В субгрантовой программе также будут обязательно проводить работу с общественным мнением, чтобы народ "понял", какие усилия прилагает Вашингтон для преодоления кризиса, якобы вызванного Россией в Донбассе.

Заместитель директора Института стран Содружества Владимир Жарихин убеждён, что в Молдавии создают "агентуру влияния второго эшелона" — к примеру, через обработку потенциальных руководителей бизнеса и административного сектора.