В Минфине США признали ошибку в оценке инфляции из-за Украины

Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что ведомство неправильно рассчитало возможные риски инфляционных показателей в стране на 2022 год. По словам главы Минфина, ошибка произошла из-за ситуации на Украине.

Как подчеркнула министр, американское правительство просто не могло "предвидеть" украинский конфликт, поэтому показатели риска были сильно занижены.

"Я думаю, что в то время я ошибалась в отношении курса инфляции", — заявила Йеллен на брифинге.

Так, согласно информации, с апреля 2022 года только цены на бензин выросли на 18,3 процента в месячном исчислении, что составляет более половины прироста допустимых показателей.