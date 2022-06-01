Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что ведомство неправильно рассчитало возможные риски инфляционных показателей в стране на 2022 год. По словам главы Минфина, ошибка произошла из-за ситуации на Украине.
Как подчеркнула министр, американское правительство просто не могло "предвидеть" украинский конфликт, поэтому показатели риска были сильно занижены.
"Я думаю, что в то время я ошибалась в отношении курса инфляции", — заявила Йеллен на брифинге.
Так, согласно информации, с апреля 2022 года только цены на бензин выросли на 18,3 процента в месячном исчислении, что составляет более половины прироста допустимых показателей.
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