NYT: Белый дом выступает против конфискации активов РФ — "На кону репутация"

В Белом доме продолжаются дебаты относительно конфискации российских активов из-за ситуации на Украине. Так, согласно информации, большая часть американских политиков выступает против такой меры.

Как подчеркнули в Белом доме, из-за такого шага в отношении российских активов, другие страны могут начать выводить свои финансы с территории США.

"Высокопоставленные чиновники администрации Байдена предупредили, что отвлечение этих средств может быть незаконным и помешать другим странам полагаться на Соединённые Штаты как на убежище для инвестиций", — пишет The New York Times.

Как подчеркнули источники издания, на кону может оказаться репутация США как надёжного партнёра, что усугубит финансовое положение в стране.