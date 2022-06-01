В Белом доме продолжаются дебаты относительно конфискации российских активов из-за ситуации на Украине. Так, согласно информации, большая часть американских политиков выступает против такой меры.
Как подчеркнули в Белом доме, из-за такого шага в отношении российских активов, другие страны могут начать выводить свои финансы с территории США.
"Высокопоставленные чиновники администрации Байдена предупредили, что отвлечение этих средств может быть незаконным и помешать другим странам полагаться на Соединённые Штаты как на убежище для инвестиций", — пишет The New York Times.
Как подчеркнули источники издания, на кону может оказаться репутация США как надёжного партнёра, что усугубит финансовое положение в стране.
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