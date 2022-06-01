Британцы пожаловались на страдания из-за санкций: "Россия только богатеет!"

Британские пользователи Сети обрушились с критикой на санкционную политику Евросоюза против России. По их мнению, из-за ввода ограничений страдают простые граждане, а российская сторона "только богатеет".

Так британцы отреагировали на материал обозревателя Саймона Дженкинса, который назвал рестрикции в отношении России "бессмысленными" и подчеркнул, что они провалились.

"Санкции так сильно кусаются, что Россия богатеет, а мы страдаем", — отметил пользователь с ником Farabundoviv под соответствующей статьёй в The Guardian.

Другой пользователь предположил, что санкциями решения проблем на мировой политической арене и вовсе не добиться.

"Как долго будут страдать люди, чьи страны вводят санкции?", — поинтересовался johnofbath2015. "Санкции вызывают голод во всём мире", — резюмировал SashaRieger.