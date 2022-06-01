CNN: ракеты HIMARS позволят Украине поражать цель на расстоянии 80 километров

В США по-прежнему не могут чётко определиться с поставками ракет большой дальности Украине. Так, согласно информации, Белый дом намерен передать Незалежной артиллерийские ракетные системы HIMARS.

Как отметил источник в администрации, установки смогут запускать боеприпасы на "максимально возможную" дальность в 80 километров.

"Соединённые Штаты направят Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы американского производства, известные как HIMARS, в рамках 11-го пакета помощи Украине в области безопасности", — цитирует собеседника из Белого дома СNN.

Как подчеркнул чиновник, это намного меньше, чем Украина запрашивала, но лучше, чем тем те установки, которыми Киев располагает сейчас.