В США по-прежнему не могут чётко определиться с поставками ракет большой дальности Украине. Так, согласно информации, Белый дом намерен передать Незалежной артиллерийские ракетные системы HIMARS.
Как отметил источник в администрации, установки смогут запускать боеприпасы на "максимально возможную" дальность в 80 километров.
"Соединённые Штаты направят Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы американского производства, известные как HIMARS, в рамках 11-го пакета помощи Украине в области безопасности", — цитирует собеседника из Белого дома СNN.
Как подчеркнул чиновник, это намного меньше, чем Украина запрашивала, но лучше, чем тем те установки, которыми Киев располагает сейчас.
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