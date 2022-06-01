Посол США в ООН: Штаты "ясно дали понять" Киеву, что помогут только с обороной

США не будут поставлять Украине оружие, которое бы позволило Киеву совершить нападение на Россию, заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд. По её словам, власти Незалежной знали об этом с "первого дня" сотрудничества.

Как подчеркнула Томас-Гринфилд, цель Белого дома дать Украине возможность обороняться и защитить страну от "российского вторжения".

"Мы не предоставляем никакого оружия, которое позволило бы украинцам атаковать Россию изнутри Украины. И президент Байден ясно дал понять, что мы не собираемся становиться стороной в войне, но мы будем поддерживать усилия Украины по защите собственного суверенитета и территориальной целостности", — заявила посол на брифинге в ООН.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление представителей Офиса президента Украины Владимира Зеленского о том, что если США не направят Киеву РСЗО, то украинская сторона устроит "показательную истерику".