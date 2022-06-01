Госдеп: США беспокоит контроль РФ над регионами Украины — "Особенно Херсон"

США обеспокоены контролем российской стороны над Херсонской областью, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, в регионе могут начать "раздавать" паспорта России, как это было в ЛДНР.

Прайс подчеркнул, что Москва якобы попытается "аннексировать" Херсон, как это было с Крымом или выдаст большинству жителей региона гражданство России, как "это было" в ДНР и ЛНР.

"Это предсказуемая часть российской стратегии, поэтому мы продолжаем бить тревогу сейчас, особенно после одностороннего указа президента России Путина, который ускорит выдачу российских паспортов гражданам Украины. Россия использовала аналогичную тактику в Донецке и Луганске в 2019 году", — заявил Прайс на брифинге.

Однако, по мнению представителя Госдепа, российской стороне вряд ли удастся добиться законности "марионеточного правительства", которое, якобы временно утвердила Москва в регионе, из-за "протестов" местных жителей.