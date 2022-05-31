Аналитик предрёк обход антироссийских санкций со стороны Евросоюза

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что страны Европы предпримут меры для обхода санкций в отношении российского энергетического сектора.

По словам Юшкова, Евросоюз будет вынужден заниматься реэкспортом и переработкой российской нефти.

"Венгрии, Чехии, Словакии не запрещено заниматься реэкспортом российской нефти. То есть они купили ее у российских компаний, получили по нефтепроводу "Дружба", а дальше могут грузить и везти по железной дороге куда угодно — это не запрещено", — сказал Юшков в беседе с URA.RU.

Также эксперт не исключил, что ЕС начнёт использовать готовые продукты переработки нефти из стран, у которых есть доступ к российским энергоресурсам. Если европейские страны пойдут на этот шаг, то государства, которые сохранили партнёрские отношения с Россией, увеличат закупки российского "чёрного золота", добавил Юшков.

Ранее аналитик американского издания OilPrice Осама Ризви заявил, что Евросоюз столкнётся с "худшим кошмаром" политиков — стагфляцией — в случае отказа от российской нефти.