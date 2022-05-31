Велимамедов: ВС России сменили тактику наступления в ходе СВО на Украине

Военный аналитик и политолог Мамед Велимамедов заявил, что ВС РФ на Украине радикально сменили тактику наступления в ходе СВО.

Специальная военная операция (СВО) РФ на Украине по демилитаризации и денацификации продолжается. Под контроль союзных сил была взята почти вся территория Луганской Народной Республики (ЛНР). Однако обстрелы территорий ЛНР и ДНР со стороны ВСУ продолжаются. Политолог Велимамедов считает, что в тактике ВС РФ вопрос "как долго" не является преимущественным.

Велимамедов заявил, что войска РФ спокойно и методично продвигаются вперёд, стараясь не терять своих людей. По словам политолога, ставку сейчас делают на тактику огневого вала, перемалывание живой силы и ликвидации материальных средств противника. Эта тактика не предусматривает быстрой победы, но благодаря этому войска минимизируют свои потери и по максимуму используют превосходство в огневой мощи.

Эксперт считает, что главной проблемой на сегодняшний день являются города, которые были заранее укреплены ВСУ.

"Боевые действия ведутся на урбанизированной и густонаселённой местности. Уже очевидно, что противник заранее укрепляет города, превращая их в укрепленные узлы обороны, и ведёт оборонительные действия в них. При этом ВСУ всячески мешает эвакуации гражданского населения и прикрывается им. Также в настоящие крепости превращаются крупные промышленные предприятия", — рассказал политолог в беседе с "МК".

В таких условиях, по словам Велимамедова, действовать быстро и одновременно эффективно не получится. Политолог подчеркнул, что сейчас идут "соревнования" между превосходством в численности военных Украины и превосходством РФ в огневой мощи. При этом, по мнению Велимамедова, Киев всё ещё надеется, что западное вооружение придёт прежде, чем потери ВСУ станут критическими.

Эксперт утверждает, что Западу выгодно поставлять оружие Украине, потому что они хотят затянуть этот конфликт на долгое время.

"Или мы их, или они нас. Правда на нашей стороне. Мы победим, но надо набраться мужества и терпения", — призывает Велимамедов.