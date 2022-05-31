EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлиана Смирнова

Велимамедов: ВС России сменили тактику наступления в ходе СВО на Украине

Мир

Военный аналитик и политолог Мамед Велимамедов заявил, что ВС РФ на Украине радикально сменили тактику наступления в ходе СВО.

Велимамедов: ВС России сменили тактику наступления в ходе СВО на Украине

Специальная военная операция (СВО) РФ на Украине по демилитаризации и денацификации продолжается. Под контроль союзных сил была взята почти вся территория Луганской Народной Республики (ЛНР). Однако обстрелы территорий ЛНР и ДНР со стороны ВСУ продолжаются. Политолог Велимамедов считает, что в тактике ВС РФ вопрос "как долго" не является преимущественным.

Велимамедов заявил, что войска РФ спокойно и методично продвигаются вперёд, стараясь не терять своих людей. По словам политолога, ставку сейчас делают на тактику огневого вала, перемалывание живой силы и ликвидации материальных средств противника. Эта тактика не предусматривает быстрой победы, но благодаря этому войска минимизируют свои потери и по максимуму используют превосходство в огневой мощи.

Эксперт считает, что главной проблемой на сегодняшний день являются города, которые были заранее укреплены ВСУ.

"Боевые действия ведутся на урбанизированной и густонаселённой местности. Уже очевидно, что противник заранее укрепляет города, превращая их в укрепленные узлы обороны, и ведёт оборонительные действия в них. При этом ВСУ всячески мешает эвакуации гражданского населения и прикрывается им. Также в настоящие крепости превращаются крупные промышленные предприятия", — рассказал политолог в беседе с "МК".

В таких условиях, по словам Велимамедова, действовать быстро и одновременно эффективно не получится. Политолог подчеркнул, что сейчас идут "соревнования" между превосходством в численности военных Украины и превосходством РФ в огневой мощи. При этом, по мнению Велимамедова, Киев всё ещё надеется, что западное вооружение придёт прежде, чем потери ВСУ станут критическими.

Эксперт утверждает, что Западу выгодно поставлять оружие Украине, потому что они хотят затянуть этот конфликт на долгое время.

"Или мы их, или они нас. Правда на нашей стороне. Мы победим, но надо набраться мужества и терпения", — призывает Велимамедов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Новости
Работающим пенсионерам рассказали о повышении пенсий
Аналитики США предложили Киеву план контрнаступления из трёх пунктов
Степные пожары в Хакасии растянулись на шесть километров
Кадыров заявил об освобождении Северодонецка
Истребители НАТО появились над островом Змеиный
Войска ДНР отразили атаку под Ясиноватой, ВСУ потеряли до 40 боевиков и танки
ЛНР: ёмкость с химикатами взорвали украинские военные при отступлении
Велимамедов: ВС России сменили тактику наступления в ходе СВО на Украине
"Показали пример героизма": на Украине погибли трое военнослужащих из Омска
Ветеран "Альфы" о судьбе "азовцев"*: смертная казнь или восстановительные работы
Популярное
Силовые структуры
Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО

Военный аналитик Карло Масала выразил своё мнение о перспективах СВО на Украине.

Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО
Le Figaro: ВСУ выстоят перед ВС РФ, если Путин не объявит мобилизацию
Мир. Новости мира
Le Figaro: ВСУ выстоят перед ВС РФ, если Путин не объявит мобилизацию
Силовые структуры
ВСУ: причиной провала атаки на Херсон стали секретные прыгающие мины ВС РФ
Силовые структуры
Леонков: танкисты ВС РФ опасаются советских РПГ-7 на Украине
Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева Людмила Черткова Эксперты сомневаются, что Украина сможет себя прокормить Людмила Черткова Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк
Силовые структуры
В Херсонской области ВС РФ уничтожили группу военных ССО Украины
Украинский боевик исполнил "Танец Бандеры" и попал в плен
Силовые структуры
Украинский боевик исполнил "Танец Бандеры" и попал в плен
Последние материалы
Работающим пенсионерам рассказали о повышении пенсий
Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния
Аналитики США предложили Киеву план контрнаступления из трёх пунктов
Степные пожары в Хакасии растянулись на шесть километров
Кадыров заявил об освобождении Северодонецка
Истребители НАТО появились над островом Змеиный
Войска ДНР отразили атаку под Ясиноватой, ВСУ потеряли до 40 боевиков и танки
ЛНР: ёмкость с химикатами взорвали украинские военные при отступлении
Велимамедов: ВС России сменили тактику наступления в ходе СВО на Украине
"Показали пример героизма": на Украине погибли трое военнослужащих из Омска
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников