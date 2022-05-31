СБУ вербует всех членов иностранных делегаций, прибывающих на Украину

Служба безопасности Украины всегда "разрабатывает" членов иностранных делегаций, прибывающих в страну.

Это заявил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

"За всеми иностранцами ведётся круглосуточная слежка и прослушка", — сообщает Безсонов и выкладывает часть материалов, брошенных спецслужбами Украины при бегстве с территории Республик.

Среди брошенных документов — данные по слежке за немецкой делегацией. Туда, кстати, входил член "нормандской четвёрки" Герберт Салбер и посол из ФРГ в Киеве Даниель Рикко.

Свидетельств этих немало, сообщает замминистра информации ДНР. По его словам, скрытые видеокамеры СБУ устанавливала даже в гостиничных номерах. Есть и пикантное видео, подчёркивает Безсонов.

Союзникам киевского режима стоило бы изучить историю этой страны на примере предателя — гетмана Мазепы. Ибо лидеры Незалежной всегда предавали собственных союзников.