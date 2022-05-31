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Автор Максим Александров

WSJ засомневалось, что Байден действительно хочет победы Украины

Мир

В Америке засомневались, действительно ли президент США Джозеф Байден хочет, чтобы Украина победила. Об этом пишет издание Wall Street Journal в редакционной колонке в статье "Двойственное отношение Байдена к Украине".

WSJ засомневалось, что Байден действительно хочет победы Украины

Автор статьи напомнил, что американский лидер не горит желанием поставлять Киеву РСЗО, а также не помогает с экспортом продовольствия.

В публикации оценивается как сомнительное желание Байдена и его стратегов относительно победы Украины. Возможно, Байден хочет, чтобы Украина просто выжила и подписала перемирие с частью своей бывшей территории, находящейся под российским контролем, рассуждает обозреватель WSJ.

По его мнению, эта двойственность уже представляет проблему, так как на востоке Украины в Донбассе ВС России добиваются всё новых успехов.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок объяснил, как США могут схитрить с поставками Киеву РСЗО без боеприпасов.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша киев россия донбасс украина
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