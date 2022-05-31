Служба безопасности Украины убила 10 из 12 свидетелей похищения оппозиционного политика Виктора Медведчука, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.
По его словам, сотрудники СБУ выкрали Медведчука ещё в апреле, выдав его исчезновение за побег. Позже из него были выбиты показания, ставшие достоянием общественности, отметил Кива.
Он сообщил, что сотрудники СБУ убили 10 из 12 активистов антифашистского движения "Патриоты — за жизнь", которые стали свидетелями похищения Медведчука.
"Десять моих соратников казнили выстрелом в голову", — сказал Кива.
Во вторник, 12 апреля, глава СБУ Иван Баканов сообщил, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук задержан по поручению президента Украины Владимира Зеленского, который опубликовал в соцсети фотографию оппозиционера в наручниках и отчитался об успешно проведённой спецслужбами спецоперации.
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