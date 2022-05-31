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Автор Игорь Рябов

Экс-депутат Рады Кива заявил об уничтожении свидетелей похищения Медведчука

Мир

Служба безопасности Украины убила 10 из 12 свидетелей похищения оппозиционного политика Виктора Медведчука, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Экс-депутат Рады Кива заявил об уничтожении свидетелей похищения Медведчука

По его словам, сотрудники СБУ выкрали Медведчука ещё в апреле, выдав его исчезновение за побег. Позже из него были выбиты показания, ставшие достоянием общественности, отметил Кива.

Он сообщил, что сотрудники СБУ убили 10 из 12 активистов антифашистского движения "Патриоты — за жизнь", которые стали свидетелями похищения Медведчука.

"Десять моих соратников казнили выстрелом в голову", — сказал Кива.

Во вторник, 12 апреля, глава СБУ Иван Баканов сообщил, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук задержан по поручению президента Украины Владимира Зеленского, который опубликовал в соцсети фотографию оппозиционера в наручниках и отчитался об успешно проведённой спецслужбами спецоперации.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сбу украина иван баканов виктор медведчук владимир зеленский
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