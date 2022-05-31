Казахстанской нефтью заинтересовались в Польше

Крупная польская нефтеперерабатывающая компания "PKN Orlen" заинтересовалась казахстанской нефтью. Её руководитель обсудил с главой "Казмунайгаза" возможности поставок, об этом пишет oilcapital.ru.

"Польская сторона выразила заинтересованность в поставках казахстанской нефти для нужд концерна Orlen", — рассказали в пресс-службе казахской компании.

Ранее стало интересно, что Польша столкнулась с трудностями из-за своего отказа от поставок российского угля, в стране пришлось ввести ограничения на продажу. К такому решению пришли угледобывающие компании, чтобы обеспечить топливо на следующий отопительный сезон.

"Невозможно в одночасье восполнить отсутствие импорта из России добычей в польских шахтах", — объяснил заместитель министра государственных активов Петр Пызик.