Греция передаст Украине танки советского образца, которых у греков нет

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита Евросоюза объявил о том, что Греция поставит на Украину танки советского образца в рамках так называемого кругового обмена. В ответ Германия берёт на себя обязательство поставить Греции современную боевую технику.

"Что мы делаем, так это поддерживаем Украину в ее оборонительной борьбе. Мы это делали и продолжим делать. Сюда относится и то, что мы поддерживаем страны, которые, например, имеют в распоряжении танки из запасов времен Варшавского договора. Мы уже смогли подготовить ряд таких специальных соглашений", - цитирует германского канцлера ТАСС.

По словам Шольца, соответствующая договорённость достигнута и с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

В ответ Германия предоставит грекам бронетранспортёры. Сейчас сделку прорабатывают оборонные ведомства двух стран.

Судя по всему, здесь либо "трудности перевода", либо канцлер неправильно выразился. Дело в том, что армия Греции не располагает танками советского образца. У греков есть боевые машины пехоты, БМП-1, около двух сотен штук. В каком они состоянии, неизвестно.

Вероятно, канцлер имел в виду обмен БМП-1 на боевые машины пехоты Marder. Которые, кстати, от Германии требует Украины. Однако насколько можно понять, в Германии склоняются к варианту с обменом.

Восемью десятками танков Т-80 располагает Национальная гвардия Кипра. Может быть речь была об этом? Но в этом случае схема обмена получается довольно сложной: Кипр передаёт танки Греции и что-то (неизвестно что) получает взамен, а Греция передаёт их Германии.