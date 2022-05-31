Волгоградской области удалось достичь некоторых договорённостей о торговле с Китаем, об этом сообщает novostivolgograda.ru.
Регион в настоящий момент активно презентуют китайцам в качестве перспективной площадки для инвестиций.
Председатель регионального комитета экономической политики Галина Быкадорова приняла участие во втором заседании Российско-китайской постоянной рабочей группы по вопросам межрегионального сотрудничества. В ходе него обе стороны пришли к предварительным соглашениям, однако о конкретных сделках пока речи не шло.
Ранее стало известно, что с начала 2022 года российско-китайская торговля выросла почти на треть. В марте товарооборот между странами приблизился к $12 млрд. Это на 12 процентов больше, если сравнивать с прошлогодними показателями.
Отмечается, что товарооборот Китая и России растёт значительно быстрее, чем вся китайская внешняя торговля.
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