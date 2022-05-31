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Автор Игорь Рябов

Лукашенко вручил награды сотрудникам КГБ за спецоперацию на Украине

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил сотрудников Комитета государственной безопасности страны, которые принимали участие в спецоперации на Украины по освобождению белорусских граждан.

Лукашенко вручил награды сотрудникам КГБ за спецоперацию на Украине

По словам белорусского лидера, спецслужбы провели спецоперацию по освобождению водителей, которых захватили украинцы. К госнаградам были представлены все сотрудники КГБ, которые организовали доставку водителей на родину.

После начала российской спецоперации из Украины не смогли выехать 290 белорусских водителей большегрузов. Благодаря действиям КГБ, к концу апреля все дальнобойщики были эвакуированы в Белоруссию. По данным Генпрокуратуры страны, украинцы грабили фуры белорусских дальнобойщиков и угрожали им убийством. В марте ведомство завело 43 уголовных дела о разбоях и грабежах в отношении граждан Белоруссии на Украине. Кроме того, одно дело было возбуждено по факту убийства.

Во вторник, 31 марта Лукашенко заявил, что Запад реализует на Украине сценарий, который не удалось осуществить на территории Белоруссии. Он отметил, что целью США и их союзники продолжают давить на страну, чтобы дестабилизировать общество, сменить конституционный строй и поставить во главе государства "нужных людей", подчиняющихся приказам западных кураторов.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина белоруссия александр лукашенко
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