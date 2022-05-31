Cumhuriyet: экономическая война против России обернулась для США провалом

США потерпели поражение в экономической войне против России. Такое мнение выразил турецкий журналист Мехмет Али Гюллер в статье для Cumhuriyet.

По его словам, американцы хотели ослабить РФ с помощью "тотальных санкций". Автор материала пояснил, что их план провалился, так как они не поняли, как устроена экономическая система России.

Кроме того, журналист подчеркнул: США не смогли "приструнить" другие страны: им не удалось заставить Европу во главе с ФРГ ввести суровые энергетические санкции против Москвы.

"Также не получилось убедить Саудовскую Аравию сотрудничать с США для контроля над энергетическими рынками", — добавил Мехмет Али Гюллер.

Он уточнил, что американские политики не в силах "заблокировать" связи РФ с Китаем, Индией, Южной Кореей и Турцией. При этом Вашингтон, пояснил автор, сам оказался в сложной финансовой ситуации, ведь инфляция в США бьёт все рекорды.

Журналист обратил внимание на то, что в этих условиях доходы РФ от продажи энергоресурсов выросли, а рубль укрепился относительно доллара, вопреки ожиданиям США.