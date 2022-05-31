Эксперт Долгов: вступление Южной Осетии в состав РФ нужно согласовать с Москвой

Планы Южной Осетии по вхождению в состав РФ должны быть согласованы с Москвой. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов, комментируя в интервью Pravda.Ru приостановление указа о присоединении республики к России.

По словам доктора исторических наук, осетинский народ действительно желает жить в составе России. Однако эксперт отметил, что перед проведением референдума власти Южной Осетии должны обсудить проблемные вопросы с руководством РФ.

"Вступление Южной Осетии в состав России — это достаточно серьёзный и важный шаг, он должен быть согласован с Российской Федерацией. На мой взгляд, здесь появляются проблемы экономической интеграции, вопросы юридического характера, ведь на граждан Южной Осетии впоследствии будет распространяться российская юрисдикция. Это не означает, что РФ против такого решения. Безусловно, референдум необходим, как и вступление Южной Осетии в состав России", — сказал собеседник издания.

Ранее стало известно, что президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа о назначении референдума по вхождению республики в состав РФ.