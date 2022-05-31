Премьер Бельгии: ЕС должен "сделать паузу" в антироссийских санкциях

По мнению бельгийского премьера Александера де Кроо, Евросоюзу необходимо приостановить введение новых санкций против России, чтобы оценить результаты уже наложенных рестрикций.

"Со стороны Бельгии я считаю, что шестой пакет стал большим шагом вперед, и я считаю, что мы должны сейчас сделать паузу. Необходимо ввести в действие этот пакет и посмотреть на его последствия", — заявил де Кроо накануне второго дня саммита ЕС в Брюсселе, основными темами которого станут оборона и продовольственная безопасность.

Также бельгийский политик признал, что решение по эмбарго на российский газ дастся Евросоюзу ещё сложнее.

Результатом первого дня саммита в Брюсселе стало согласование частичного эмбарго на российскую нефть. Также в обсуждаемый сейчас шестой пакет антироссийских санкций должно войти отключение трёх банков РФ, среди которых находится и Сбербанк, от SWIFT, наложение запрета на трансляцию в Евросоюзе для трёх телеканалов России, плюс ряд индивидуальных санкций.