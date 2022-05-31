Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович пообещать устроить США "образцово-показательную истерику", если Киеву не будут предоставлены обещанные реактивные системы залпового огня (РСЗО).
Политический эксперт Евгений Сатановский прокомментировал "угрозы" со стороны киевского политика и отметил, что это высказывание наглядно демонстрирует отношения Украины и США, где Незалежная выступает в качестве "наглой провинциальной содержанки".
"Украина с удовольствием и не без блеска реализует в этом тандеме роль наглой провинциальной содержанки, которая ни за что хозяина не будет благодарить, она хамовата и берёт своё исключительно нахрапом", — написал эксперт.
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