Сатановский назвал Украину "наглой провинциальной содержанкой" США

Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович пообещать устроить США "образцово-показательную истерику", если Киеву не будут предоставлены обещанные реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Политический эксперт Евгений Сатановский прокомментировал "угрозы" со стороны киевского политика и отметил, что это высказывание наглядно демонстрирует отношения Украины и США, где Незалежная выступает в качестве "наглой провинциальной содержанки".

"Украина с удовольствием и не без блеска реализует в этом тандеме роль наглой провинциальной содержанки, которая ни за что хозяина не будет благодарить, она хамовата и берёт своё исключительно нахрапом", — написал эксперт.