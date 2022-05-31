EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россия за время СВО уничтожила более 3,3 тысячи украинских танков
Express: Путин успешно проводит СВО на Украине, на очереди — Китай и Тайвань
Минобороны: на "Азовстали" найден фургон с заминированными телами 152 военных
Сатанист и неонацист: Давида Касаткина, убивавшего пленных, ждёт суровая кара
Le Figaro: Украина выстоит перед Россией, если Путин не объявит мобилизацию
Астрологический прогноз на неделю для Скорпионов
Итальянские СМИ: Киеву бесполезно поставлять оружие, его сразу отбирают русские
Автор Мария Карева

Сатановский назвал Украину "наглой провинциальной содержанкой" США

Мир

Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович пообещать устроить США "образцово-показательную истерику", если Киеву не будут предоставлены обещанные реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Политический эксперт Евгений Сатановский прокомментировал "угрозы" со стороны киевского политика и отметил, что это высказывание наглядно демонстрирует отношения Украины и США, где Незалежная выступает в качестве "наглой провинциальной содержанки".

"Украина с удовольствием и не без блеска реализует в этом тандеме роль наглой провинциальной содержанки, которая ни за что хозяина не будет благодарить, она хамовата и берёт своё исключительно нахрапом", — написал эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
сша украина евгений сатановский
Популярное
Силовые структуры
Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО

Военный аналитик Карло Масала выразил своё мнение о перспективах СВО на Украине.

Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО
Леонков: танкисты ВС РФ опасаются советских РПГ-7 на Украине
Силовые структуры
Леонков: танкисты ВС РФ опасаются советских РПГ-7 на Украине
Силовые структуры
В Херсонской области ВС РФ уничтожили группу военных ССО Украины
Силовые структуры
Украинский боевик исполнил "Танец Бандеры" и попал в плен
Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова Людмила Черткова Советника Шойгу обвинили в том, что Россия проиграла информационную войну Людмила Черткова Ирина Шлионская Мозг хранит воспоминания по принципу картотеки Ирина Шлионская
Силовые структуры
CNN: боевики ВСУ назвали себя пушечным мясом и заявили, что обречены на смерть
Силовые структуры
ВСУ: причиной провала атаки на Херсон стали секретные прыгающие мины ВС РФ
Журналист из Финляндии Хайсканен: Зеленский лжёт всему миру
Мир. Новости мира
Журналист из Финляндии Хайсканен: Зеленский лжёт всему миру
Последние материалы
Астрологический прогноз на неделю для Стрельцов
Европа не может договориться о запрете российской нефти
Россия за время СВО уничтожила более 3,3 тысячи украинских танков
Express: Путин успешно проводит СВО на Украине, на очереди — Китай и Тайвань
Миллиарды в казну: Как государство может заработать на продаже "красивых" номеров
Минобороны: на "Азовстали" найден фургон с заминированными телами 152 военных
Сатанист и неонацист: Давида Касаткина, убивавшего пленных, ждёт суровая кара
Le Figaro: Украина выстоит перед Россией, если Путин не объявит мобилизацию
Астрологический прогноз на неделю для Скорпионов
Итальянские СМИ: Киеву бесполезно поставлять оружие, его сразу отбирают русские
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников