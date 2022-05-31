Express: Путин успешно проводит СВО на Украине, на очереди — Китай и Тайвань

Британский журналист Джонатан Саксти отмечает, что Россия добилась значительных успехов на Украине. За проведением военной спецоперации пристально наблюдает Китай. Саксти полагает, что Пекин планирует провести аналогичную миссию на Тайване.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что в случае нападения Пекина на Тайбэй Вашингтон будет готов к военному вмешательству. Саксти отмечает, что США будет гораздо сложнее остаться в стороне от тайваньского конфликта, нежели от украинского. Если Тайвань падёт, это приведёт к значительному укреплению доминирования Китая, окончательно вытеснив США из региона.

Запад активно поставляет на Украину вооружение через сухопутные границы. Однако островное государство Тайвань не сможет получить такую поддержку со стороны западных стран.

Риск того, что предполагаемый тайваньский конфликт перерастет в полномасштабную войну, весьма реален.

"Таким образом, успехи России на Украине могут начать повышать градус напряжённости в Восточной Азии", — резюмировал автор Express.