Киев хочет отключить Херсонскую область от банковской системы Украины

По словам замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, в ближайших планах Киева — отключение региона от банковской системы Украины.

Он уточнил, что отключение украинской банковской системы на территории Херсонской области — это единоличное намерение Киева, и этого не желает ни РФ, ни военно-гражданские администрации самих Херсонщины и Запорожья.

"Речь идёт о том, что украинская сторона пытается напакостить освобождённым территориям. Украинской власти плевать на то, как будут жить люди", — сказал Стремоусов, слова которого приводит ТАСС.

Замглавы ВГА региона добавил, что в Херсонской области уже начат процесс по переключению на российскую связь, а после этого местные власти будут налаживать работу банков России.

Ранее сообщалось, что руководство Херсонской области отказалась называть нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского президентом страны.