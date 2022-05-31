Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО без шагов с их стороны

Турция не собирается менять свою позицию по присоединению Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу без шагов с их стороны. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, возражение Турции — решительный шаг, предпринятый для безопасности всех членов альянса, которые до сих пор были объектами терроризма.

"Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия поддержали контртеррористические операции, проводимые НАТО. Терроризм — угроза для всех государств-членов, поэтому страны-кандидаты должны признать данный факт перед вступлением в блок", — отметил Эрдоган в статье для издания The Economist.

Он подчеркнул: без выполнения этих условий Анкара будет и дальше препятствовать включению Швеции и Финляндии в состав Североатлантического альянса.

Ранее американский журналист Дэвид Андельман предположил, что Турцию могут выгнать из НАТО за позицию по расширению альянса.