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Автор Юлия Миленина

Советник главы Крыма Крючков: порты юга Украины исторически всегда были русскими

Мир

Порты, расположенные в освобождённых российскими военными Херсонской и Запорожской областях, исторически всегда были русскими. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Советник главы Крыма Крючков: порты юга Украины исторически всегда были русскими

В интервью РИА Новости он отметил, что все порты планируется восстановить и интегрировать в единую систему логистических связей РФ. По его словам, мариупольский порт уже начал работать, вскоре начнут функционировать порты Бердянска, Херсона и Скадовска.

"Исторически русские порты, русские города начинают новую жизнь", — подчеркнул Крючков.

Он также добавил, что в освобождённых областях будут запущены предприятия, которые с конца 90-х годов прекратили свою деятельность. Как пояснил советник главы Крыма, Россия пришла в эти регионы навсегда.

Ранее сообщалось, что во время спецоперации на Украине Вооружённые силы РФ установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы крым херсонская область
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