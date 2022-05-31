Советник главы Крыма Крючков: порты юга Украины исторически всегда были русскими

Порты, расположенные в освобождённых российскими военными Херсонской и Запорожской областях, исторически всегда были русскими. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

В интервью РИА Новости он отметил, что все порты планируется восстановить и интегрировать в единую систему логистических связей РФ. По его словам, мариупольский порт уже начал работать, вскоре начнут функционировать порты Бердянска, Херсона и Скадовска.

"Исторически русские порты, русские города начинают новую жизнь", — подчеркнул Крючков.

Он также добавил, что в освобождённых областях будут запущены предприятия, которые с конца 90-х годов прекратили свою деятельность. Как пояснил советник главы Крыма, Россия пришла в эти регионы навсегда.

Ранее сообщалось, что во время спецоперации на Украине Вооружённые силы РФ установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области.