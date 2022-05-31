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Автор Антон Уткин

Сирийские боевики похвастались купленным на Украине западным оружием

Мир

Появилось очередное доказательство, что иностранное оружие, поставляемое Западом на Украину, попадает в руки террористов всего мира.

Сирийские боевики похвастались купленным на Украине западным оружием

Сирийский Telegram-канал, который специализируется на торговле оружием, объявил о появлении в продаже ПТРК Javelin от американского производителя. Противотанковый ракетный комплекс готовы уступить покупателю за 15 000 тысяч долларов.

Также накануне была опубликована видеозапись, где боевик из Сирии хвастается другу успешной поездкой на Украину. Он рассказывает, что ему легко удалось купить западное оружие у украинских военных. В качестве доказательства сириец показал партию "Джавелинов".

Боевик пояснил, что ему удалось вернуться из Украины на автобусе, перевозившим турецких беженцев. Он гарантирует, что "всё необходимое" легко продают украинские военнослужащие любому желающему.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу сирия украина
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