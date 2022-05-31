The Spectator: Шольц ведёт "двойную игру" в отношении Украины

В срыве поставок Киеву обещанного оружия виноваты власти Германии. Такое мнение высказала старший научный сотрудник Германского института международных отношений Сабина Фишер. Слова эксперта приводит британское издание The Spectator.

Фишер считает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц лишь делает вид, что помогает Украине, а на самом деле ведёт двойную игру.

Эксперт напомнила недавнее телеобращение Шольца к украинцам, в ходе которого он заявил, что Германия на их стороне. Однако при этом власти Германии срывают поставки оружия, обещанного Киеву, добавила автор статьи.

Как полагает Фишер, для правительства ФРГ всегда были приоритетом торговые отношения с Россией. И сейчас Берлин также отдаёт им предпочтение, одновременно делая вид, что поддерживает Украину, заключила эксперт.

Ранее генерал бундесвера Клаус Витманн заявил, что в поражениях ВСУ виновата Германия, которая очень долго принимает решения по вопросам помощи Украине.