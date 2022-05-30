Тайвань: КНР направила 30 боевых самолётов к берегам острова

Народно-освободительная Армия Китая направила к берегам Тайваня 30 военных самолётов, сообщает Министерство обороны острова.

Военные авиалайнеры вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны острова. Китай направил к Тайваню два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, восемь истребителей J-11, шесть J-16, четыре J-10, по два истребителя Су-35 и Су-30, а также шесть Y-8.

Напомним, Соединённые Штаты вооружают Тайвань по примеру поставок оружия Киеву. Целью Вашингтона является превращение острова в "дикобраза" — регион, оснащённый вооружением из США и "иными формами поддержки", на который "больно нападать". Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня "в случае вторжения".