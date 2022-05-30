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Автор Денис Постольский

В ФРГ признали, что эмбарго на российскую нефть не дает ожидаемого эффекта

Мир

Запрет на импорт российской нефти, который ранее ввели в Вашингтоне, не дает ожидаемого эффекта, сообщает CNN со ссылкой на заявление министра экономики и климата, вице-канцлера Германии Роберта Хабека.

В ФРГ признали, что эмбарго на российскую нефть не дает ожидаемого эффекта

Он считает запрет нефти из России — правильным решением, в том числе "в нравственном плане". Политик не исключил, что позже будет запрет на российский газ и "другие продукты".

Хабека напомнил, что из-за эмбарго на российскую нефть со стороны американских властей выросли цены на мировом рынке, "поэтому Путин получает больше денег за меньшие продажи нефти".

"В противном случае мы уничтожаем правой рукой то, что создаем левой и наоборот. Так что эмбарго на нефть пока не имело такого эффекта, на который мы надеялись", — отметил вице-канцлер Германии.

Как сообщалось ранее, Евросоюз, вероятно, не наложит эмбарго на поставки российской трубопроводной нефти. Вопрос о введении ограничений на импорт трубопроводной нефти будет рассматриваться Евросоюзом в самом ближайшем будущем.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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