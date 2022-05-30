Лидеры стран-членов Европейского союза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Таковы итоги первого дня саммита в Брюсселе.
"Достигнуто соглашение об эмбарго на импорт российской нефти в ЕС. Это незамедлительно затрагивает две трети импорта нефти из России", — заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
По его словам, в шестом пакете ограничений против Москвы, частью которого станет частичное нефтяное эмбарго, значатся и другие меры. Так, речь идёт об отключении от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трёх российских телеканалов и индивидуальные санкции.
К концу 2022 года Евросоюз фактически сократит импорт российской нефти на 90%, отметила в рамках саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Как сообщалось ранее, Евросоюз, вероятно, не наложит эмбарго на поставки российской трубопроводной нефти. Вопрос о введении ограничений на импорт трубопроводной нефти будет рассматриваться Евросоюзом в самом ближайшем будущем.
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