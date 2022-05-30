ЕС частично запретил российскую нефть и согласовал отключение Сбербанка от SWIFT

Лидеры стран-членов Европейского союза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Таковы итоги первого дня саммита в Брюсселе.

"Достигнуто соглашение об эмбарго на импорт российской нефти в ЕС. Это незамедлительно затрагивает две трети импорта нефти из России", — заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, в шестом пакете ограничений против Москвы, частью которого станет частичное нефтяное эмбарго, значатся и другие меры. Так, речь идёт об отключении от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трёх российских телеканалов и индивидуальные санкции.

К концу 2022 года Евросоюз фактически сократит импорт российской нефти на 90%, отметила в рамках саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщалось ранее, Евросоюз, вероятно, не наложит эмбарго на поставки российской трубопроводной нефти. Вопрос о введении ограничений на импорт трубопроводной нефти будет рассматриваться Евросоюзом в самом ближайшем будущем.