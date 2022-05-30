Кадыров показал видео с допросом пленных украинских солдат

Глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал видеозапись с допросом трёх пленных украинских солдат, который проводился в Донбассе. На записи мужчины сообщили, что давно поняли, что сопротивление бесполезно, но обратного пути у них не было.

Солдаты Украины заявили, что при отступлении по ним свои же стреляли из РСЗО "Град".

По словам Кадырова, украинское командование бандитов вынуждено открывать огонь на поражение по своим же позициям, чтобы помешать бегству солдат украинских Вооруженных сил при наступлении российских подразделений.

"Всё больше бандитов предпочитают сдаться в плен российским воинам, чем испытать на своей шкуре "френдли файр"", — отметил политик. По его словам, за президента Украины Владимира Зеленского "никто умирать не хочет".

Ранее сержант второй роты мотопехотного батальона 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Шамкий заявил, что командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) не разрешает своим военным покидать позиции даже при сокрушительных потерях.