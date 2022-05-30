Макрон: на Украине погиб французский журналист

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на Украине погиб французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф.

"Журналист Фредерик Леклерк-Имхофф был на Украине, чтобы показать реальность войны. В автобусе с гуманитарной помощью он получил смертельное ранение вместе с гражданскими лицами, вынужденными спасаться бегством от российских бомб", — сообщил Макрон.

Ранее стало известно, что в Мариуполе погиб чемпион Украины по кикбоксингу Алексей Янин, который также завоёвывал титул чемпиона мира по тайскому боксу. Известно, что спортсмен служил в отряде спецназа нацбатальона "Азов"*.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.