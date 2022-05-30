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Автор Елена Ивченко

Лицзянь: "США не имеют никакого права говорить о нарушении международных правил"

Мир

Представитель внешнеполитического ведомства Китая Чжао Лицзянь заявил, что Соединённые Штаты Америки развязывают войны и чаще всех нарушают международные правила, а потому не имеют никакого права обвинять в этом других.

Лицзянь: "США не имеют никакого права говорить о нарушении международных правил"

"США не имеют никакого права говорить о правилах. По мнению Вашингтона, международные правила всегда должны служить интересам и гегемонии США. Мы хотели бы попросить США ответить на несколько вопросов: когда Штаты по своему желанию развязывают войны против суверенных стран и провоцируют цветные революции, в чем заключаются правила?" — отметил он.

Ранее старший полковник армии Китая в отставке Чжоу Бо заявил, что причиной российской спецоперации на Украине стала политика НАТО по расширению на восток. И если международное напряжение продолжит нарастать, это может привести к военному конфликту с использованием ядерного оружия.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
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