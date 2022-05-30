Медведев о решении США не поставлять Киеву оружие для ударов по РФ: "Разумно!"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посчитал, что решение Вашингтона не поставлять Киеву ракетные системы для ударов по России является разумным.

Медведев подчеркнул, что в США прекрасно понимают, что если бы они пошли на это, то Россия не замедлила бы нанести удары по тем местам, где такие решения принимают, и Вашингтону в таком случае очень не поздоровилось бы.

"Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России. Разумно! Иначе при атаке на наши города вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо", — отметил Медведев.

Ранее лидер США Джо Байден сообщил, что у США нет намерений поставлять Украине ракетные системы, при помощи которых можно было бы нанести удары по РФ. Таким образом глава Белого дома прокомментировал информацию о подготовке поставок Киеву ракетных систем залпового огня.