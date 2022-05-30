Сдавшийся украинский солдат расплакался, говоря о предательстве командиров

Сложившие оружие и сдавшиеся в плен солдаты ВСУ в открытую говорят о том, что моральный дух в украинской армии сломлен. И причина этого не только в победах российских военных и плохом материально-техническом обеспечении, но и в предательстве командного состава.

Показателен пример теперь уже пленного ВСУшника Виталия Гриценко, который, рассказывая о том, почему он сдался, поведал, что о нём и двух его товарищах банально забыли. Солдаты провели в окружении двое суток, пока не поняли — помощь не придёт. И, когда "в лоб" столкнулись с нашими ребятами, приняли единственно верное решение — сложили оружие. Теперь они будут жить.

Другой военнопленный, Андрей Паранич, рассказывает свою историю, не сдерживая слёз:

"Российские военные — хорошие люди, хорошие солдаты… Они, в отличие от наших командиров, не издеваются… Дружные, один за одного, как брат за брата. Украинцы не такие… Продажные. Нас кинули, просто как мясо…"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен